Парламент Молдавии отказался вызвать премьер-министра с докладом о газовом кризисе

КИШИНЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Парламент Молдавии отказался вызвать премьер-министра Наталью Гаврилицу с докладом о ситуации в стране в связи с объявленным "режимом тревоги" в энергетическом секторе из-за повышения цены на газ. С инициативой заслушать главу правительства выступили оппозиционный Блок коммунистов и социалистов и партия "Шор", однако правящая Партия действия и солидарности отказалась их поддержать.

"В условиях кризиса мы должны знать, что происходит в энергетическом секторе, поэтому просим пригласить премьера, чтобы она рассказала, какие шаги предпринимают власти, чтобы избежать энергетического кризиса", - заявила депутат от партии "Шор" Марина Таубер. Однако поставивший это предложение на голосование спикер Игорь Гросу сообщил, что его поддержали только 28 депутатов при необходимом минимуме в 51 голос. Правящее большинство также не поддержало предложение оппозиции заслушать присутствовавшего на заседании вице-премьера - министра инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрея Спыну, который на прошлой неделе провел переговоры по этому вопросу в Санкт-Петербурге с зампредседателя правления "Газпрома", гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. На заседании в парламенте состоялся обмен упреками, в частности оппозиция обвинила власти в проведении антироссийской политики и неспособности урегулировать кризис в энергетике страны.

В Молдавии в среду объявили "режим тревоги" в энергетическом секторе из-за вероятного повышения цены на газ, что, по мнению правительства, поможет принять предупредительные меры для защиты граждан. Власти пообещали разработать пакет компенсаций для частных лиц и экономических агентов на случай подорожания газа, также начаты переговоры для поиска альтернативных источников газа на рынках Украины и Румынии, а электростанции для экономии решено перевести на мазут из госрезерва.

На прошлой неделе "Молдовагаз" и "Газпром" продлили истекший в сентябре контракт на поставки газа до конца октября, на время переговоров. В этом месяце республика будет импортировать топливо по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Вместе с тем в прошлом году республика платила в среднем $148,87 за 1 тыс. куб. м.

Власти Молдавии на переговорах с "Газпромом" просят снизить цену, рассчитывая платить в среднем $200-300 за тыс. куб. м. Взамен Кишинев предлагает обсудить погашение исторических долгов, а также отодвинуть сроки внедрения положений Третьего энергетического пакета ЕС, который затрагивает инвестиции "Газпрома" в Молдавии. Следующий раунд переговоров с российской газовой компанией намечен на 14 октября.