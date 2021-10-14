Глава комитета Думы по СНГ опроверг сообщения о решении комитета не поддерживать бюджет

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддерживает заложенную в проекте бюджета на 2022-2024 годы программу внешнеполитической деятельности, однако в своем заключении выскажет ряд замечаний. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава комитета Леонид Калашников.

Ранее СМИ сообщили о том, что комитет на заседании в четверг якобы не поддержал проект бюджета из-за отсутствия в нем мер по поддержке соотечественников.

"Мы как раз бюджет рассматривали. Сейчас мы формируем свои соображения, которые были высказаны, но в целом мы, конечно, к первому чтению поддерживаем программу внешнеполитической деятельности", - сказал Калашников.

При этом на заседании комитета был высказан ряд замечаний, добавил он. "Почему МИД, например, индексирует свои зарплаты к инфляции, а в то же время программа, которая для соотечественников выделена, не индексируется?" - заметил глава комитета.

Калашников добавил, что замечания комитет сформулирует в своем заключении. "Общая поддержка есть. Мы же не будем против нашей программы голосовать. Есть много замечаний, но это не значит, что надо рубить всю программу", - заключил он.