Более 800 млн рублей выделят Северной Осетии на создание инфраструктуры инвестпроектов

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 октября. /ТАСС/. Более 800 млн рублей выделят Северной Осетии на создание инфраструктуры четырех инвестпроектов во Владикавказе и селении Даргавс Пригородного района. Об этом сообщается в четверг на портале главы и правительства субъекта.

Четыре инвестиционных проекта Северной Осетии получат федеральные средства на создание инженерной инфраструктуры. Такое решение принято на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи под председательством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. "Заявка Республики Северная Осетия - Алания на сумму более 800 млн рублей одобрена сразу на четыре проекта", - приводятся на сайте слава Хуснуллина.

Так, по его словам, три проекта касаются развития районов во Владикавказе. В селении Даргавс планируется развивать туристско-рекреационный комплекс "Кахтисар". Запланировано строительство гостиничного комплекса, канатной дороги, центра развлечений, СПА-центра, ресторанов, кафе, баров.

Как отметил председатель правительства республики Борис Джанаев, речь идет о 811,2 млн рублей инфраструктурных бюджетных кредитов. Из них 179,7 млн рублей пойдут на строительство водовода, котельной, канализации и благоустройство территории комплекса "Аквасити", который будет состоять из четырехзвездной гостиницы на 200 номеров, многофункционального центра развлечений, СПА-комплекса, ресторанов, а также кафе и баров.

В туристско-рекреационный комплекс "Кахтисар" войдет четырехзвездная гостиница на 100 номеров, канатная дорога, многофункциональный центр развлечений, СПА-комплекс, рестораны, кафе, бары. "Строительство сетей электроснабжения, водовода, котельной и хозяйственно-бытовой канализации обойдется в 100,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Жилой квартал и дальнейшие планы

Еще один крупный проект предполагает жилую и коммерческую застройку на территории Владикавказа. Планируется строительство многофункционального жилого комплекса "София". Потребность в кредите - 251 млн рублей.

Кроме того, будет создан жилой квартал из 14 отдельно стоящих корпусов, реализация планируется в рамках жилой застройки на территории, прилегающей к северо-западной части Владикавказа. Потребность в федеральном кредите - 280 млн рублей на строительство квартальных инженерных сетей, коллектора хозяйственно-бытовой канализации и автомобильных дорог жилой застройки.

Инвесторы имеются по всем проектам, отметил Джанаев. Кроме того, по его словам, в ближайшее время республика направит заявки еще по нескольким инвестиционным проектам, которым необходимо создание инженерной инфраструктуры.

"Инвестиционная привлекательность и создание необходимых условий для новых объектов - это важное направление, которому сегодня республика уделяет пристальное внимание. Безусловно, большое значение имеет поддержка федерального центра. Реализация проектов, которые позволят создать новые рабочие места и увеличат налоговую базу республики, положительно скажется на социально-экономическом развитии Северной Осетии", - приводится слова Джанаева на сайте.