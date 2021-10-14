Кабмин создаст механизм контроля сделок с опасными промышленными объектами

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Правительство РФ создаст механизм контроля коммерческих сделок с опасными промышленными объектами. Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, такая мера содержится в законопроекте, который обсуждался в четверг на заседании правительства.

Мишустин указал на значительный вред экономике регионов, который наносят брошенные опасные химические производства. В качестве примеров он привел территории промышленных площадок "Усольехимпром" и Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. "И это далеко не единичные случаи, когда бесхозные предприятия мешают людям нормально жить, губят нашу природу. Получив доход, бывшие собственники зачастую бросают старое имущество, а ликвидировать ущерб приходится за счет государства", - посетовал он.

Для предотвращения таких проблем, сказал Мишустин, кабмин разработал законопроект, обязывающий владельцев опасных промышленных объектов, которые отнесены к первому и второму классам и где используются токсичные вещества, ликвидировать весь ущерб, нанесенный природе в процессе деятельности.

"За пять лет до конца срока эксплуатации опасного объекта собственник будет обязан разработать план по ликвидации загрязнения. Чтобы исключить возможность ухода от обязательств через процедуру банкротства либо продажу фирме-однодневке, создадим механизм контроля сделок с такими опасными объектами. Передать их можно будет только той компании, которая подтвердит свою финансовую устойчивость", - рассказал Мишустин.

По его словам, в поправках также предусмотрены различные меры ответственности для собственников, "они сделают бессмысленным уклонение от ликвидации ущерба природе". "Владельцам все равно придется оплатить стоимость работ из других источников либо лишиться дивидендов, пока обязательства не будут погашены. Разумеется, это самая крайняя мера, для которой потребуются судебные решения", - пояснил председатель правительства.

Он добавил, что при этом экологические платежи будут направляться только на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде и иные природоохранные мероприятия.