Собянин сообщил, что Москва входит в топ-5 самых освещенных городов мира

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Увеличение освещенности улиц Москвы в 1,5 раза не потребовало дополнительных затрат, город тратит на освещение города столько же, сколько и 10 лет назад. Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира, российская столица видна из космоса, сообщил в четверг в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве в зимние месяцы, 4-5 месяцев, солнца практически не бывает, по количеству солнечных дней Москва, наверное, меньше, чем туманный Альбион. Конечно, очень важно, чтобы город был ярко освещенным, с одной стороны. С другой стороны, есть такая парадигма: чем больше мы будем вкручивать лампочек, освещать наши улицы, больше будет затрат, энергетики, хуже будет экология. На самом деле ничего подобного: мы увеличили в 1,5 раза освещенность города, и сегодня из космоса видно, что Москва - один из самых освещенных городов мира, она входит в пятерку самых ярких городов, и при этом дополнительных затрат энергетики - ноль, то есть мы тратим на освещение города столько же электроэнергии, что и 10 лет назад", - сказал Собянин.

Он также отметил, что перед городами ставятся вызовы по развитию транспорта, коммунального хозяйства, бизнеса, так мегаполисы конкурируют "за человека и за человеческий капитал", а не за количество заводов, фабрик, развитие металлургии, как было 50 лет назад.

"Для Москвы это огромный вызов, потому что мы до 90-х годов жили закрытой территорией, по сути дела, как любят говорить, за "железным занавесом" и подумать о том, что с нами за человеческий капитал будут конкурировать Нью-Йорк, Лондон или Париж, было невозможно, а сегодня мы конкурируем с ними. И для нас самый главный показатель - сколько москвичей хотят переехать в эти города, сколько людей из Москвы хотят ее покинуть, уехать за границу или в другие города. <...> Конечно, чтобы конкурировать за людей, необходимо создавать качественную и хорошую экологию, стабильную энергетику с точки зрения безопасности и комфорта жизни города, условия для развития бизнеса, которые тоже невозможно представить без современной энергетики", - отметил Собянин.

О форуме

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум включает более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.