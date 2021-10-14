Госдума приняла в I чтении законопроект о налоговом вычете для участников СЗПК

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит механизм налогового вычета в отношении налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога, подлежащих уплате участником соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для возмещения затрат, понесенных им в рамках реализации инвестиционного проекта.

Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроект, в частности, предусматривает предоставление налогового вычета организации, заключившей СЗПК. В результате применения налогового вычета ряд налогов, сформированных от деятельности в рамках реализации инвестпроекта, который является предметом СЗПК, по итогам налогового периода могут быть снижены до нуля. Налоговый вычет по земельному налогу может быть применен при условии, если стороной СЗПК является в том числе муниципальное образование.

Возможность применения налогового вычета не зависит от отдельных решений органов государственной власти субъектов РФ. Предельный срок применения налогового вычета не может превышать предельные сроки, установленные законом "О защите и поощрении капиталовложений в РФ" для отдельных видов затрат. Сумма примененного налогового вычета в совокупности с объемом господдержки (субсидий) не может превышать сумму понесенных затрат. Для того, чтобы налогоплательщик мог применять налоговый вычет, необходимо обеспечить ведение раздельного учета.

Предельный объем налоговых вычетов налогоплательщика определяется на основании расчета объема возмещения, предусмотренного законом "О защите и поощрении капиталовложений в РФ". Предельный объем вычетов указывается в специальном уведомлении, которое направляется в Федеральную налоговую службу России уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для начала применения вычета.