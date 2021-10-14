Госдума одобрила в первом чтении особенности налогообложения в ОЭЗ Калининградской области

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об особенностях налогообложения резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроектом предусматривается уточнение особенностей обложения НДС при ввозе товаров для благотворительной деятельности на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. Уточняется порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций резидентами ОЭЗ в случае его передачи иному резиденту ОЭЗ.

Предусматривается также продление срока применения пониженных тарифов страховых взносов резидентами ОЭЗ до 10 лет, а также исключение предельного срока для применения таких тарифов. Предусматривается восстановление сумм неуплаченных страховых взносов и земельного налога в случае исключения резидента из единого реестра резидентов до получения им свидетельства о выполнении условий инвестиционной декларации.