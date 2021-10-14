МАИБ создаст рабочую группу по продвижению исламского банкинга в СКФО

ГРОЗНЫЙ, 14 октября. /ТАСС/. Международная ассоциация исламского бизнеса (МАИБ) планирует создать рабочую группу по продвижению исламского банкинга в СКФО. Об этом глава МАИБ Марат Кабаев рассказал журналистам в кулуарах III Ежегодного Российского исламского экономического форума "Россия - гарант партнерства".

"[Перспективы развития Исламского банкинга в регионах СКФО], конечно, есть, если мы вот так будем чаще собираться и решать проблемы, которые у нас возникают, в принципе, они решаемы <...> совместными усилиями <...> Потом у нас будет рабочая группа, и дальше будем продвигать <...>. Мы только открыли представительство в Чеченской Республике, и это только начало, думаю, в дальнейшем, общими усилиями, будет продвижение на благо нам всем", - сказал Кабаев.

По его словам, Исламский банк развития входит в организацию исламского сотрудничества, члены которого заинтересованы внедрять в России финансы и инвестиции.

"Исламский банк развития очень активно участвует, и Россия входит в наблюдательный совет организации исламского содружества, поэтому, думаю, шаги уже есть, правительство на законодательной [основе] будет содействовать в продвижении. Если правительство нас услышит, будет задействовано и будет предпринимать шаги, как раньше мы встречались в Госдуме и обсуждали вопрос исламских финансов и создавали рабочую группу, я думаю, что надо это все возобновить и восстановить", - добавил глава МАИБ.

Третий российский исламский экономический форум "Россия - гарант партнерства" проходит 14-15 октября в Грозном. Мероприятие организовано при поддержке ПАО "Сбербанк" и призвано способствовать развитию делового сотрудничества России и стран исламского мира. Соорганизаторами форума также являются Международная ассоциация исламского бизнеса и KPMG.