Дума одобрила регулирование операций по разгрузке загрязняющих веществ с судна на судно

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о регулировании деятельности по погрузке и разгрузке загрязняющих веществ с судна на судно.

Как указывают разработчики в пояснительных материалах, правоприменительная практика показала необходимость дополнительного регулирования деятельности по проведению таких работ во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне РФ, а также в границах морских портов. "В настоящее время имеют место случаи нерегулируемой погрузочно-разгрузочной деятельности с судна на судно загрязняющих веществ за пределами акваторий морских портов, что создает угрозу аварийных ситуаций, а также загрязнения окружающей среды", - говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, погрузо-разгрузочные операции с судна на судно с загрязняющими веществами за границами морских портов во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне допускаются только в перегрузочных районах, закрепленных за соответствующим морским портом. Их перечень, а также перечень самих веществ будет утверждаться правительством. Кабмин также определит правила проведения таких работ.

Погрузка и разгрузка загрязняющих веществ с судна на судно в исключительной экономической зоне РФ будет осуществляться в уведомительном порядке. Контроль соблюдения судами требований, а также правил осуществления погрузочно-разгрузочных операций предлагается возложить на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному экологическому надзору, и на пограничные органы Федеральной службы безопасности.

В случае окончательного принятия законопроект вступит в силу с 1 марта 2022 года, поскольку регулирование затрагивает интересы как российских, так и иностранных судов и требует времени для доведения новых норм до всех заинтересованных сторон.