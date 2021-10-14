Путин констатировал развитие интеграции в ЕАЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал развитие и углубление интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), несмотря на трудности, связанные с пандемией.

"Несмотря на известные трудности, связанные с пандемией коронавируса, наше интеграционное взаимодействие продолжается и продолжает углубляться", - сказал глава российского государства на саммите ЕАЭС, который проходит в четверг по видеосвязи. "Мы все заинтересованы в дальнейшем поступательном развитии Евразийского экономического союза, тесно сотрудничаем и добиваемся результатов, причем в самых разных областях, прежде всего в экономике и торговле", - отметил российский лидер.

По его оценке, "успешно реализуется такой важный совместный проект, как Стратегические направления развития экономической интеграции до 2025 года", которые были утверждены в конце 2020 года.

"Практически во всех государствах ЕАЭС возобновился экономический рост", - подчеркнул Путин. Он сообщил, что "в России по итогам первых шести месяцев 2021 года ВВП увеличился на 4,8%, при этом во всем Евразийском союзе повысились промышленное производство на 4,4% и выпуск сельхозпродукции на 0,6%". "Хорошие темпы набраны во взаимной торговле. В январе - июне товарооборот между государствами - членами ЕАЭС увеличился почти на треть, а объем внешней торговли Евразийского союза с третьими странами - на четверть", - перечислил президент РФ.

Внимание зарубежных стран

Интеграция, которая развивается в рамках ЕАЭС, привлекает внимание целого ряда государств, заявил Путин.

"Не могу не отметить, что развивающаяся интеграция в рамках ЕАЭС привлекает заинтересованное внимание целого ряда зарубежных стран", - сказал он.

Важно, что к работе Евразийского союза все активнее подключаются государства-наблюдатели, добавил российский лидер. Они имеют возможность участвовать в деятельности интеграционных органов на всех уровнях, знакомиться с процессом подготовки интеграционных документов и исполнения принятых решений.

"Эффективно реализуется на практике гибкая система связей ЕАЭС и с другими государствами, а также интеграционными структурами, такими как ШОС и АСЕАН", - указал президент РФ.

Он напомнил о том, что в июле вступило в силу соглашение о свободной торговле с Сербией, ведется обсуждение аналогичных договоров с Египтом и Ираном, одобрен запуск переговоров с Индией.

Помимо этого, продолжил Путин, в активной фазе находится работа исследовательских групп по изучению целесообразности создания зон свободной торговли с Индонезией и Монголией. "Все это очень полезно с точки зрения возможного расширения евразийской интеграции и воплощения в жизнь инициативы создания Большого евразийского партнерства", - уверен он.

Авторитет в мире

Как подчеркнул глава российского государства, "чем более очевидными будут реальные достижения ЕАЭС в экономике, торговле, социальной сфере, а главное - в деле повышения благосостояния граждан, тем, конечно, весомее будет авторитет объединения, его влияние в мире".

В заключение Путин выразил признательность казахстанским партнерам, которые, "председательствуя в ЕАЭС в текущем году, в столь непростой обстановке всемерно способствуют дальнейшему развитию интеграционных процессов".

Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба. С 1 января председательство в уставных органах объединения приняла казахстанская сторона.