Путин призвал уделять особое внимание цифровизации на пространстве ЕАЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал уделять особое внимание вопросам цифровизации на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Еще одно направление взаимодействия государств Евразийского экономического союза, которому следовало бы уделять особое внимание, на наш взгляд, это цифровизация. Работа в данной сфере набирает обороты, что, безусловно, отвечает интересам как деловых кругов, так и граждан наших стран, поскольку упрощает ведение бизнеса, повышает мобильность и доступность услуг", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в четверг.

В качестве примера Путин упомянул запуск 1 июля совместного проекта унифицированной системы поиска "Работа без границ". Этот электронный сервис предоставляет допуск к информации о вакансиях, анкетам соискателей во всех странах ЕАЭС.

Президент также заметил, что цифровые технологии помогают адаптировать экономики стран ЕАЭС к ситуации, вызванной распространением коронавируса. По его мнению, разработанное в России мобильное приложение "Путешествуй без COVID-19" стало существенным подспорьем в восстановлении передвижения граждан по территории стран - членов ЕАЭС. "Оно надежное и удобное, люди оценили его эффективность, поэтому в число участников этого проекта вошли также и наши соседи - Азербайджан, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан", - заключил Путин.