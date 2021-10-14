Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете списания соцвыплат за долги

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект единороссов о запрете списания социальных выплат в счет погашения долгов граждан. Банкам предлагается запретить списывать единовременные социальные выплаты государства в счет погашения долгов граждан по потребительским кредитам без получения дополнительного согласия заемщика отдельно по каждой такой выплате.

Законопроект внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов фракции "Единая Россия". Документ был разработан после того, как президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии, призвал парламентариев защитить от автоматического списания все социальные выплаты. Соавтор инициативы, первый зампредседателя Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак отмечал, что в законопроекте речь идет о социальных выплатах "всем, кому президентом или правительством решено оказать помощь".

Как сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года, причем норма будет касаться не только разовых выплат, назначенных решением президента или правительства, но и других видов социальной помощи, в том числе новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудном положении.

Согласно документу, даже если ранее заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств в счет погашения кредита, он сможет в течение 14 дней со дня списания банком с его счета социальных выплат потребовать их возврат. "Они должны быть возвращены в течение трех рабочих дней. После этого у заемщика будет семь дней, чтобы без штрафов и пеней погасить очередную часть долга самостоятельно", - сообщил Володин.