Чубайс: переход к углеродной нейтральности позволит России стать лидером в других отраслях

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Переход России к углеродной нейтральности к 2060 году позволит стране стать лидером в других областях, в частности в водородной энергетике. Об этом заявил в четверг специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"Я убежден, что в рамках этой уникальной по масштабу реструктуризации <...> возможности России не страновые, а глобальные. Один только водород чего стоит. Я полагаю, что Россия может стать одним из лидеров в этой сфере и еще целом ряде других отраслей, - отметил он. - Это значит, что у нас появляется абсолютно уникальная возможность предложить миру, мировому инвестиционному сообществу, бизнес-сообществу, совершенно новые типы проектов, которые в России будут осуществляться намного эффективнее, чем где бы то ни было еще".

Рассуждая о внешних последствиях перехода к углеродной нейтральности, Чубайс также указал, что РФ может обзавестись новыми союзниками в мире. "Масштаб следствий во внешних делах, исходя из вчерашнего заявления [президента РФ Владимира Путина], будет еще больше. Я не исключаю того, что на этом этапе у нас появятся совершенно новые союзники. Я убежден, что речь идет о процессах именно такого масштаба", - отметил спецпредставитель главы российского государства.

В среду президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели заявил, что РФ будет добиваться достижения углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Данный термин подразумевает, что количество выбросов углекислого газа не превышает его объемов, поглощаемых океанами и лесами.

Первая российская международная открытая конференция по устойчивому развитию и ESG-трансформации проходит в четверг в МГИМО в рамках XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) "К 30-летию внешней политики новой России".