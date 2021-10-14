Кузбасс получит 5,6 млрд рублей на строительство инженерных сетей и дорог

КЕМЕРОВО, 14 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия одобрила заявку Кузбасса на получение 5,6 млрд рублей инфраструктурного кредита для реализации двух проектов - строительства новых инженерных сетей и дорог в центре Кемерова и на территории будущей особой экономической зоны "Кузбасс", создание которой обсуждалось на последней встрече главы региона Сергея Цивилева с Владимиром Путиным в начале октября. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Одобрили заявку Кузбасса на 5,6 млрд рублей. Деньги выделяются на строительство инженерных сетей и автомобильных дорог в застроенных территориях Центрального района Кемерово. И второй проект - это строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в особой экономической зоне "Кузбасс", - сказал вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России, его слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что инфраструктурные проекты учитывают необходимость комплексного развития районов, которое предусматривает не только строительство нового жилья, но и новых детских садов, школ, торгово-развлекательных центров и сетей и дорог для них. Что касается инфраструктуры для будущей ОЭЗ, она необходима для привлечения потенциальных резидентов и создания дополнительных мощностей для работы новых предприятий и расширения действующих.

Ранее сообщалось, что губернатор Сергей Цивилев на встрече с Владимиром Путиным 1 октября предложил создать в Кузбассе особую экономическую зону, ориентированную на проекты в неугольных отраслях экономики. Планируется, что общая площадь ОЭЗ составит 1,7 тыс. га в нее войдут территории неработающего завода "Прогресс", производившего порох, остановленного железобетонного комбината, неиспользуемые территории химического завода "Азот" в Кемерове, транспортный узел в районе моногорода Топки, где развита железнодорожная инфраструктура, и другие объекты. По оценке региональный властей это позволит создать свыше 10 тыс. новых рабочих мест.