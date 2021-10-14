Эксперты: регулирование цен на отели в России отпугнет иностранных инвесторов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Регулирование цен в отелях во время крупных международных мероприятий, предлагаемое Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, сделает строительство гостиниц невыгодным и отпугнет иностранных инвесторов. Такое мнение выразили представители туротрасли и эксперты на круглом столе Российского союза туриндустрии в четверг.

"Данная мера повлияет на доходность существующих гостиниц, а также отпугнет иностранных инвесторов, которые не будут воспринимать данный рынок как надежный. Тем более, что мы уже сейчас наблюдаем отток международных инвесторов с российского рынка", - сказала руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова.

По мнению партнера компании EY (Ernst & Young), руководителя группы по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям в СНГ Ольги Архангельской, регулирование цен приведет к тому, что строить гостиницы будет невыгодно и ударит по инвестиционному имиджу России. "Мы войдем в замкнутый круг: у нас мало гостиниц, и нам надо больше мест размещения, чтобы возросла конкуренция и опустились цены, но строить новые гостиницы невыгодно с финансовой точки зрения", - пояснила она.

Региональный директор Accor в России, Грузии и странах СНГ Алексис Деларофф добавил, что, с одной стороны, российские власти уделяют большое внимание туризму, посвящая ему отдельный национальный проект, с другой - ограничивают возможности развивать гостиничную инфраструктуру, которая является базой для развития туризма.

Управляющий директор по развитию в России и СНГ Hilton Владимир Ильичев со своей стороны подчеркнул, что практика ограничения цен на отели во время крупных мероприятий не применяется нигде в мире.

Восстановление после кризиса

По словам Ухановой, крупные мероприятия вносят большой вклад в формирование гостиничного рынка и позволяют восстановить докризисные показатели. Это наблюдалось в 2008, 2014 годах и наблюдается сейчас. Если бы не Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне, то гостиницы Санкт-Петербурга не смогли бы выжить в четвертом квартале, так как в июле и августе наблюдалась очень низкая загрузка - в среднем 30-40%, сказала Уханова.

В целом российские гостиницы в 2020 году потеряли 90% доходности, а в августе 2021 года восстановили доходность до 80% по сравнению с августом 2019 года, отметила руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма компании Cushman & Wakefield Марина Смирнова. Но это не полное восстановление отрасли, добавила она.

"С учетом того, что 2022 год будет таким же непредсказуемым и иностранный туристический поток появится еще не скоро, мера по регулированию цен не целесообразна", - подчеркнула Уханова.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России подготовила законопроект о регулировании цен на гостиничные услуги на время проведения крупных международных мероприятий для предотвращения необоснованного роста цен на услуги отелей в этот период.

Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев отмечал, что меры регулирования цен будут носить краткосрочный характер и коснутся небольшого сегмента рынка гостиничных услуг - только гостиниц, которые находятся в городах проведения форумов: Санкт-Петербурге, Сочи и Владивостоке. По его словам, период проведения каждого мероприятия составляет от двух до четырех дней, поэтому реализация этого механизма не приведет ни к каким негативным последствиям для туристической отрасли.