Экспорт продукции АПК из России с начала 2021 года вырос на 20%

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Экспорт агропромышленной продукции из России, по данным на 10 октября 2021 года, увеличился на 20% в годовом выражении и достиг $25,293 млрд, говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Неделей ранее темп роста экспорта данной категории продукции составлял 19%.

Экспорт зерновых за отчетный период увеличился на 15% и составил $7,741 млрд, продукции масложировой отрасли - на 47%, до $5,182 млрд, поставки мясной и молочной продукции - на 29%, до $1,121 млрд. Экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 15% и достиг $4,518 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 9%, до $3,4 млрд. Экспорт прочей продукции АПК возрос на 13% - до $3,331 млрд.

В структуре экспорта 12,1% поставок пришлось на ЕС, 11,8% - на Турцию, на Китай - 10,5%, на Южную Корею - 7%, Казахстан - 6,4%, Египет - 4,9%, Белоруссию - 4,4%, Украину - 2,5%, Узбекистан - 2,2%, Азербайджан - 2%. По данным на 10 октября, поставки российской продукции АПК в ЕС выросли на 34% в годовом выражении (до $3,068 млрд), в Турцию - на 33% (до $2,997 млрд), экспорт агропромышленной продукции из России в Китай снизился на 9% (до $2,651 млрд), в Южную Корею поставки выросли на 48% (до $1,781 млрд), в Казахстан - на 22% (до $1,615 млрд).