Саид Гуцериев вышел из капитала белорусского Paritetbank

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Саид Гуцериев 12 октября 2021 года продал принадлежащие ему акции Паритетбанка (бренд Paritetbank) российскому предпринимателю Расиму Исмаилову, сообщили представители бизнесмена. Сумма сделки не раскрывается.

"За сравнительно небольшой период времени нам удалось выстроить в банке эффективную систему управления, адаптировать бизнес-процессы и продуктовую линейку к требованиям клиентов. Вместе с тем, заложенные ранее в стратегию банка ориентиры по доходности и прогнозы развития белорусского банковского рынка на данный момент претерпели существенные изменения. Мы приняли решение выйти из этого актива, и несколько месяцев назад вступили в переговоры с потенциальными покупателями", - передали слова Гуцериева его представители.

"Из всех вариантов сделок, которые мы рассматривали, наиболее привлекательными были условия, предложенные Расимом Исмаиловым. Тем более, что они наилучшим образом соответствуют интересам дальнейшего развития Банка, поэтому мы приняли решение продать Paritetbank именно ему. Он опытный менеджер и предприниматель, который отлично знает розничный финансовый рынок и понимает, как может в дальнейшем развиваться банк", - добавил Гуцериев.

Также отмечается, что смена основного владельца банка не повлияет на его операционную деятельность. Paritetbank продолжит исполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме. Все договоры, заключенные клиентами с банком, продолжают действовать, их условия остаются неизменными.