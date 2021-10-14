Глава ВТО Оконджо-Ивеала выступила за установление глобальной цены на выбросы углерода

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала считает "жизненно важной" задачей установление глобальной, единой цены на выбросы углерода в рамках системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Такое мнение она высказала в авторской статье, опубликованной в четверг в газете Financial Times.

"Общий подход к стоимости загрязнения окружающей среды - справедливое и простое решение" в сфере борьбы с изменением климата, отмечает глава ВТО. В мире уже существует более 60 различных схем ценообразования на выбросы углерода, хотя они покрывают лишь 22% общих выбросов.

Проблемы в данном случае возникают, как подчеркивает Оконджо-Ивеала, "из-за непоследовательности систем ценообразования на выбросы углерода, и цены зачастую бывают слишком низкими". Они варьируются от менее чем $1 за тонну СО2 на Украине до более $130 за тонну в Швеции. "Каждая субнациональная, национальная или региональная система работает по-своему и имеет разный секторальный охват", - уточняет она.

Согласно оценкам комиссии Стерна-Стиглица по ценообразованию на выбросы углерода, оптимальная цена, соответствующая целевому показателю по температуре, предусмотренному Парижским соглашением, составляет от $50 до $100 за тонну CO2.

"Самым простым решением стало бы установление глобальной цены на углерод в соответствии с Парижским соглашением, - говорится в статье. - Это поможет достичь коллективных климатических целей и обеспечить стабильность и справедливость для трансграничного бизнеса". Лидеры, которые примут участие в 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Глазго, должны сделать приоритетным решение этой проблемы, полагает Оконджо-Ивеалате. При этом, по ее словам, не следует забывать "об интересах наименее развитых и развивающихся стран для обеспечения справедливого перехода к экологически устойчивой экономике и обществу".

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов, не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах полутора градусов.