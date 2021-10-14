Продажи автомобилей Ford Transit в России выросли с начала года почти на 60%

ЕЛАБУГА, 14 октября. /ТАСС/. "Соллерс Форд" реализовал более 14 тыс. новых Ford Transit с января по сентябрь 2021 года. Это на 59% выше показателей 2020 года, сообщает пресс-служба компании.

"Соллерс Форд" реализовал 14 011 новых Ford Transit в России за период с января по сентябрь 2021 года, что улучшило показатель аналогичного периода 2020 года на 59%. За три первых квартала 2021 года было продано такое же количество автомобилей, как в 2020 году", - сообщает пресс-служба.

В четверг с конвейера завода "Соллерс Форд" в Елабуге сошел Ford Transit N111 111. На церемонии президент Татарстана одобрил выпуск 200-тысячного автомобиля в 2024 году, передает корреспондент ТАСС с места событий.

По данным пресс-службы компании, Ford Transit является одним из лидеров продаж в сегменте LCV с долей рынка 19%. Линейка специальных версий на сегодняшний момент насчитывает более 170 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться.