СМИ: Rolls-Royce объявила о намерении сократить выбросы углекислого газа к 2030 году

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Компания Rolls-Royce присоединилась к предложенной энергетической фирмой Shell и европейской корпорацией Airbus инициативе по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу во время полетов гражданской авиации. Об этом в четверг сообщила британская газета Evening Standard.

Согласно плану, компании намерены к 2030 году увеличить до 10% объем используемого в авиации экологичного топлива, которое позволит минимизировать выбросы углекислого газа в атмосферу. При этом к 2023 году Rolls-Royce обязуется модернизировать установленные на многих моделях самолетов турбовентиляторные двухконтурные двигатели Trent, чтобы обеспечить их работу на экологически чистом топливе.

Составной частью плана, как пишет газета, является поэтапный переход на экологически безопасное топливо (SAF). В основном оно производится в результате переработки биомассы, состоящей в том числе из растительных и отработанных масел, животных жиров, а также сельскохозяйственных отходов. Такое топливо имеет низкий углеродный след.

Кроме того, отмечается, что применение SAF позволяет сократить выбросы парниковых газов примерно на 80%. Его также можно смешивать с традиционным авиационным керосином, что значительно снижает вредные выбросы. "В результате полетов в атмосферу попадает 2-3% от общего объема вредных выбросов, но по мере декарбонизации других секторов эта доля будет увеличиваться", - отметил исполнительный директор компании Rolls-Royce Уоррен Ист. При этом он добавил, что для того, чтобы избежать увеличения глобальных выбросов в авиации, отрасль должна двигаться вперед в соответствии с целями ООН.

Согласно текущим планам ООН, к 2030 году не менее 10% топлива, используемого в мировой авиации, должно быть экологически чистым. По оценкам ЕС, в настоящее время использование экологически чистого топлива в авиации составляет лишь около 0,05% от общего объема.