Лидеры ЕАЭС выступили за международный обмен технологиями, сокращающими парниковые выбросы

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выступают за международный обмен и недискриминационное использование технологий, обеспечивающих сокращение парниковых выбросов. Об этом говорится в заявлении лидеров государств ЕАЭС об экономическом сотрудничестве в рамках климатической повестки.

"Подчеркиваем важность широкого международного обмена и недискриминационного использования технологий, обеспечивающих сокращение выбросов и низкоуглеродное развитие, эффективное и рациональное использование ископаемых источников, атомной энергии и гидрогенерации, низкоуглеродного транспорта, внедрения водородных технологий, возобновляемых источников энергии, энергоэффективных подходов и технологий в промышленности, сельском хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося в четверг в режиме видеоконференции заседания Высшего Евразийского экономического совета.