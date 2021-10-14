{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евразийская интеграция

Лидеры ЕАЭС выступили за международный обмен технологиями, сокращающими парниковые выбросы

Страны также выступили за недискриминационное использование технологий, обеспечивающих сокращение выбросов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выступают за международный обмен и недискриминационное использование технологий, обеспечивающих сокращение парниковых выбросов. Об этом говорится в заявлении лидеров государств ЕАЭС об экономическом сотрудничестве в рамках климатической повестки.

"Подчеркиваем важность широкого международного обмена и недискриминационного использования технологий, обеспечивающих сокращение выбросов и низкоуглеродное развитие, эффективное и рациональное использование ископаемых источников, атомной энергии и гидрогенерации, низкоуглеродного транспорта, внедрения водородных технологий, возобновляемых источников энергии, энергоэффективных подходов и технологий в промышленности, сельском хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося в четверг в режиме видеоконференции заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Теги
РоссияЕвразийский экономический союз
Северо-Кавказская ППК увеличила за девять месяцев пригородные перевозки более чем на 30%
В январе-сентябре 2021 года пригородными поездами АО "Северо-Кавказская пригородная воспользовалось 11,4 млн пассажиров
Читать полностью