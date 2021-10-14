КРДВ и "Россети Северо-Запад" подписали соглашение об электроснабжении "Столицы Арктики"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Система электроснабжения для резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики", Арктической зоны РФ и других инвесторов будет создана на западном берегу Кольского залива в Мурманской области. Соглашение об этом подписали Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) и Арктики и ПАО "Россети Северо-Запад" на площадке "Российской энергетической недели" в четверг, передает корр. ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе КРДВ, в рамках соглашения разработана дорожная карта, которая определяет этапы создания электроэнергетической инфраструктуры. "Центры питания планируется создать с запасом мощности, чтобы сразу обеспечивать электроэнергией будущие инвестиционные проекты. Стоимость строительства инфраструктуры, по предварительным оценкам, составит около 5 млрд рублей. Проект может быть реализован с использованием Арктической концессии. Этот формат государственно-частного партнерства предполагает компенсацию инвесторам до 100% от стоимости объекта инфраструктуры в течение 10-20 лет", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора КРДВ Романа Чичканова.

Как ранее сообщал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, суммарная мощность, которая требуется для реализации проектов ТОР "Столица Арктики" и резидентов Арктической зоны РФ, составляет 214 МВт, однако финальный проект центра питания планируется создать с запасом мощности, чтобы сразу обеспечивать электроэнергией будущие инвестпроекты.

На сегодняшний день, по информации региональных властей, в Мурманской области статус резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" получили девять компаний с объемом инвестиций 96,8 млрд рублей, а статус резидента Арктической зоны РФ (АЗРФ) получили 80 проектов на общую сумму 94,5 млрд рублей.

"Столица Арктики" - первая арктическая территория опережающего социально-экономического развития, на которую распространены преференции, действующие на Дальнем Востоке, создана на территории города Мурманска и Кольского района Мурманской области. Для резидентов ТОР предусмотрены следующие преференции: страховые взносы для вновь созданных рабочих мест - 7,6% в течение 10 лет, налог на прибыль - 5% вместо 20% в течение первых пяти лет, в последующие пять лет - 12%, а также полное освобождение от налога на имущество в течение первых пяти лет и от налога на землю в течение трех лет.

О форуме

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября.