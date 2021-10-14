Хуснуллин: одобрены заявки 69 регионов на инфраструктурные кредиты в сумме 420 млрд рублей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Число регионов, которые уже получили одобрение своих заявок на получение инфраструктурных кредитов, возросло до 69. Они получат 420 млрд рублей на возвратной основе, говорится на сайте кабмина по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию.

"По итогам сегодняшнего штаба всего правительственной комиссией одобрены заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты 69 субъектам на сумму свыше 420 млрд рублей. Эффект от региональных проектов мультипликативный. Помимо развития инженерной, социальной, дорожной инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, развитие получат и другие сферы, такие как туристическая, промышленная, экологическая", - приводятся на сайте слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Инфраструктурные кредиты на комплексное развитие территорий получат Приморский край в объеме 9,3 млрд рублей, Оренбургская область - более 5 млрд рублей, а также Смоленская, Ярославская области, республики Крым, Коми, Адыгея и Северная Осетия.

Возвратные средства на строительство канализационных сооружений направят на Ставрополье. Также одобрены заявки Хакасии на получение кредита для модернизации систем теплоснабжения и Бурятии на реконструкцию тепломагистрали, что позволит ликвидировать котельные в районе водоохранной зоны Селенги.

Республика Алтай направит полученный кредит на рекреационно-оздоровительный комплекс "Катунь". "Реализация проекта повысит ежегодный приток туристов до 85,7 тысячи человек", - говорится в сообщении.

По словам замглавы Минэкономразвития Сергея Галкина, некоторые проекты регионов связаны с созданием инфраструктуры особых экономических зон и технопарков, что позволит создать более 5 тыс. новых рабочих мест. Средства на эти цели получат Тверская и Кемеровская области.

Об инфраструктурных кредитах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.

Заявки на получение кредитов подали 83 региона. Планировалось, что они будут рассмотрены до 20 октября.