Глава МИД Венгрии: увеличение поставок газа из РФ возможно, но сейчас не обсуждается

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Физическая возможность увеличения поставок газа из России в Венгрию существует, но сейчас такой вопрос не обсуждается. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в форуме "Российская энергетическая неделя".

"Физически возможность [увеличения поставок газа] есть, потому что соединительный трубопровод из Сербии имеет мощность 8,5 млрд куб. м и сейчас 32% мощности было забронировано "Газпромом", - сказал он.

При этом Сийярто добавил, что пока этот вопрос с Россией не обсуждался. "Мы только что заключили контракт на 15 лет", - напомнил министр.

"Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Как сообщал ранее российский холдинг, было заключено два контракта, суммарный объем по ним составляет до 4,5 млрд куб. м. в год. Срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет.

О форуме

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В 2021 году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября. Форум будет включать более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей ТЭК.