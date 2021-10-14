Средняя ставка по кредитам на срок до одного года составила 14,2% в августе

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Средняя ставка по кредитам на срок до 1 года в августе текущего года составила 14,2% годовых, приблизившись к уровню II квартала 2020 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"В розничном сегменте рынка в августе продолжился рост кредитных ставок, причем опережающими темпами росли ставки по сопряженным с более высоким риском краткосрочным кредитам, в том числе в связи с ожиданиями повышения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России в сентябре и дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики до конца года. Так, средняя ставка по кредитам на срок до 1 года составила 14,2% годовых, приблизившись к уровню II квартала 2020 года", - говорится в материале.

На рост ставки значительно повлияло увеличение ставки по рублевым ипотечным жилищным кредитам с 7,67% в июле до 7,78% в августе (максимум с мая 2020 года).

Средняя ставка по долгосрочным рублевым кредитам гражданам сохранилась на том же уровне относительно предыдущего месяца и в августе составила 10,8%.

Депозиты

Среднерыночная рублевая ставка по краткосрочным депозитам граждан в банках в августе увеличилась на 23 базисных пункта (б. п.) и составила 3,9% годовых, по долгосрочным - на 66 б. п., достигнув 5,8%. Рост депозитных ставок в августе способствовал притоку средств населения в банки, который в основном пришелся на срочные депозиты.

Портфель кредитов

По итогам августа годовой прирост розничного портфеля кредитов составил 21,8% против 21,7% месяцем ранее. Более половины прироста по прежнему обеспечивала ипотека. Так, в августе было предоставлено 151 тыс. новых кредитов на сумму 439 млрд рублей.

Темп роста портфеля потребкредитов за месяц ускорился с 1,7% в июле до 2,2% в августе из за традиционно высоких для данного периода расходов на подготовку к учебному году и отпуск.

В августе доля просроченных обязательств в портфеле кредитов гражданам сохранилась вблизи уровня предыдущего месяца и составила 4,3%.