Для сбора урожая в Астраханской области привлечение иностранцев возможно без ограничений

АСТРАХАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Астраханские компании, работающие в сфере выращивания овощей, в 2022 году смогут привлекать иностранцев без ограничений, кабмин России утвердил лимиты по количеству иностранных работников на 2022 год, сообщила в четверг пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности.

Ежегодно кабмином России устанавливается предельно допустимая доля иностранных работников, которых российские фермеры могут привлекать для сельскохозяйственных работ. С 2019 года эта доля по всей территории России составляла 50% от общего числа работников. Для Астраханской области это было одним из ключевых сдерживающих факторов в развитии области растениеводства.

"В целом квоты на привлечение иностранных работников остались такими же, как в 2021 году. Зато изменения претерпел список регионов, для которых установлены особые правила привлечения иностранной рабочей силы. Так, в Астраханской области компании, работающие в сфере выращивания овощей, в 2022 году смогут привлекать иностранцев без ограничений (для всех остальных регионов лимит - не более 50% от общей численности работников)", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев, сельское хозяйство в регионе в значительной степени зависит от трудовых ресурсов, а это в основном трудовые мигранты из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, которые традиционно ездили в регион на сбор урожая.

"Ковидный год многому нас научил, теперь мы более грамотно распределяем трудовые ресурсы и по муниципальным образованиям, и достаточно активно занимаемся привлечением трудовых ресурсов для сбора урожая из других регионов Российской Федерации. К нам охотно на сельхозработы едут граждане из Дагестана, Чечни, Калмыкии и из Волгоградской области. Благодаря этому у нас получилось отработать этот год достойно, несмотря на ограничения. Астраханская область фигурирует как исключение по виду экономической деятельности "выращивание овощей" - на нас не будет распространяться доля иностранцев 50%. Я думаю, что в 2022 году в рамках вот этого подспорья мы должны получить достаточно серьезный прирост [урожая] - федеральное министерство ставит нам задачу - плюс 10%. Будем выполнять", - сказал министр.

Иностранные работники

По данным регионального Минсельхоза, ежегодно на посевную и сбор урожая в Астраханскую область приезжало около 10 тыс. граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана. Из-за ковидных ограничений в 2020 году в Астраханскую область приехало на сельхозработы около 3 тыс. иностранных работников, в 2021 году - 5 тыс. человек.

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей Астраханской области, в 2020 году регион стал первым в стране по производству овощей. Общий объем собранного урожая составил около 2,2 млн т. Лидирующие позиции в агропромышленном комплексе сохраняет отрасль растениеводства. В регионе работают более 150 сельхозпредприятий, около 3 тыс. фермерских хозяйств.