Расходы бюджета России на реализацию посланий президента увеличат на 67% к 2024 году

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Объем средств, выделяемых федеральным бюджетом на реализацию целей, заложенных в посланиях президента России, увеличится на 67% к 2024 году, сообщила замминистра финансов России Ирина Окладникова в ходе заседания комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

"Большой объем средств у нас в бюджете, конечно, предусмотрен на реализацию социальных задач. Это, в первую очередь, послание президента, наши основные приоритеты, социальная поддержка граждан и наши национальные цели <…> Хотела бы отметить, что на реализацию двух посланий президента 2020 и 2021 года у нас значительно превышен по сравнению с предыдущим периодом объем предусмотренных средств. В 2024 году это превышение составит 67% по отношению к параметрам 2020 года", - сказала Окладникова.

Она отметила, что в следующем году на эти цели будет выделено 3,7 трлн рублей, в 2023 году - 4 трлн рублей, в 2024 году - 4,1 трлн рублей.

"В частности, 3,7 трлн рублей будет направлено в 2022 году на нацпроекты и реализацию послания президента. В 2023 году 4 трлн рублей, 4,1 трлн рублей - в 2024 году. Для примера, в 2020 году такой объем составил 2,4 трлн рублей. Это наши все действующие национальные проекты", - добавила Окладникова.

Ранее сообщалось, что финансирование из бюджета РФ на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено на уровне 2,74 трлн рублей, в 2023 году - 2,88 трлн рублей, в 2024 году - 2,98 трлн рублей. Такой объем средств предусмотрен проектом федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.