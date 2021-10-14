Липецкие аграрии с начала года собрали на 17% больше тепличных овощей, чем в 2020 году

ЛИПЕЦК, 14 октября. /ТАСС/. Аграрии Липецкой области с начала 2021 года собрали на 17% больше тепличных овощей, чем за девять месяцев 2020 года. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"На 11 октября в четырех теплицах региона с круглогодичным циклом выращивания собрано 122 850 т овощей и зеленых культур, это на 17% больше, чем за аналогичный период 2020 года", - сказал Артамонов. В частности, урожай огурцов на 11 октября составил 61,6 тыс. т против 59,9 тыс. т в 2020 году на ту же дату. Томатов получено 60,6 тыс. т, что на 36,5% больше, чем годом ранее, также в регионе собрали 650 т салата, который стал производиться в теплицах региона впервые с этого года. "Агропромышленный комплекс области это пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью, у области огромный аграрный потенциал", - заметил Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации сообщили, что сельхозпредприятия региона продолжают уборку овощей в открытом грунте. "Их собирают в четырех районах, еще в четырех районах работы уже завершили, с 64% площадей (260 га), отведенных под овощи, получено 8,6 тыс. т", - сказали в пресс-службе. Здесь подчеркнули, что из-за неблагоприятных погодных условий, которые сложились этим летом, урожай овощей открытого грунта прогнозируется на 10% ниже, чем в 2020-ом. "Однако по производству тепличных овощей область остается лидером в стране", - заключили в пресс-службе.