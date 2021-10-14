Число самозанятых на Кубани с начала года увеличилось в три раза

КРАСНОДАР, 14 октября. /ТАСС/. Количество самозанятых на Кубани с начала 2021 года увеличилось в три раза. Власти региона усовершенствовали меры поддержки данной категории граждан, сообщили журналистам в пресс-службе администрации края.

"Налоговый режим очень востребован у жителей края, с начала года количество самозанятых выросло почти в три раза и сегодня составляет 124,5 тысячи человек", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля.

Уточняется, что для самозанятых в регионе разработан широкий спектр мер господдержки, некоторые из них проходят по линии краевого Фонда развития бизнеса - от составления бизнес-планов и предоставления мест в коворкингах до разработки сайтов и продвижения на маркетплейсах. Кроме того, Фонд предоставляет поручительства для привлечения коммерческих кредитов.

"У нас сейчас есть специальный займ краевого Фонда микрофинансирования - "Самозанятый". Чтобы сделать его еще удобнее, мы изменили условия и теперь сумму до 150 тысяч рублей можно получить без залога и поручительства", - отметил замглавы региона.

Он уточнил, что речь идет о льготных займах для самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Максимальная сумма по нему составляет 500 тысяч рублей. Базовая процентная ставка - 3 % годовых, а для самозанятых в легкой промышленности и деревообработке - 1%. Кроме того, предусмотрена отсрочка по оплате основного долга до шести месяцев. Также уточняется, что займы в размере от 150 000 до 500 000 рублей предоставляются под залог либо поручительство. В случае, если у самозанятого недостаточно собственного залогового имущества, возможно привлечение поручительства Фонда развития бизнеса Краснодарского края.