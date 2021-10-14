МЧС России просит увеличить бюджет ведомства на 37 млрд руб. в следующие три года

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель главы МЧС России Алексей Серко озвучил просьбу увеличить бюджет ведомства на 37 млрд руб. в следующие три года. Об этом он сообщил на заседании комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции.

"МЧС России в установленном порядке были направлены в Минфин России предложения по увеличению базовых бюджетных ассигнований по расходам, которые предварительно поддержаны <...>. На 2022 год - в объеме 15 млрд 130 млн руб., на 2023 год - также 15 млрд 130 млн руб., на 2024 год - 7 млрд 120 млн рублей", - сказал он.

Серко подчеркнул, что в бюджет эти суммы будут внесены в качестве поправок во втором чтении. Как только эта программа будет принята, деньги будут перечислены министерству.