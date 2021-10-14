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В горах Дагестана ремонтируют более 8,5 км автомобильной дороги Гуниб - Ругуджа

В настоящее время на объекте полностью завершены работы по устройству земляного полотна

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Свыше 8,5 км автомобильной дороги Гуниб - Ругуджа реконструируют в горах Дагестана. Дорога предназначена для осуществления транспортных связей села Ругуджа с районным центром Гуниб, сообщает в четверг пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

"В Дагестане реконструируют более 8,5 км автомобильной дороги Гуниб - Ругуджа. <…> Дорога предназначена для осуществления транспортных связей с. Ругуджа с районным центром Гуниб и другими населенными пунктами Республики Дагестан с выходом на автомобильную дорогу республиканского значения Махачкала - Буйнакск - Леваши - Верхний Гуниб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на объекте полностью завершены работы по устройству земляного полотна. Завершено строительство моста, построено 10 искусственных сооружений.

"На всем протяжении дороги подготовлено основание дорожной одежды из песчано-гравийно-щебеночной смеси для устройства асфальтобетонного покрытия. Начаты работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия - заасфальтировано 6 км дороги.

Завершение всех работ на объекте с вводом в эксплуатацию 8,5 км дороги и одного моста длиной почти 30 м планируется в конце ноября текущего года", - добавили в пресс-службе ведомства.

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