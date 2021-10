Калининградская ОЭЗ попала в топ-10 рейтинга лучших экономических зон мира

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) в Калининградской области заняла восьмое место в рейтинге Global Free Zones of the Year 2021 ("Мировые особые зоны"), составленного деловым изданием fDi Intelligence, которое является аналитическим подразделением британской газеты Financial Times.

Согласно опубликованному исследованию, седьмой год подряд список возглавила ОЭЗ в Дубае, на втором и третьем местах расположились Свободный порт Маврикий и зона свободной торговли в китайском Даляне соответственно. В первую десятку также попали специальные экономические зоны в Шанхае, польских городах Катовице и Лодзь, Аджмане (ОАЭ), зона свободной торговли Койоль в Коста-Рике и зона свободного предпринимательства в западной Англии.

Как отметило издание, несмотря на то, что вследствие пандемии до сих пор наблюдается сокращение количества проектов прямых иностранных инвестиций в 798 ОЭЗ по всему миру (309 в прошлом году и 171 в нынешнем), совокупный размер инвестиций увеличивается и уже превышает допандемийные показатели - $29,3 млрд в 2021 году, в то время как год назад их объем составлял $15,7 млрд.

Отдельного упоминания в рейтинге Global Free Zones of the Year 2021 также удостоились ОЭЗ "Технополис Москва" ("за развитие медицинских и фармацевтических технологий в рамках борьбы с коронавирусом"), "Иннополис" в Республике Татарстан ("за технологии автоматического вождения транспортным средством") и "Дубна" в Московской области ("за борьбу с пандемией коронавируса").

В Минэкономразвития России результаты исследования назвали "заслуженным признанием" отечественных ОЭЗ. "Признание российских ОЭЗ на международном уровне важно для повышения инвестиционной привлекательности и привлечения иностранных инвесторов. В российских ОЭЗ уже работают 144 иностранных компании. Минэкономразвития проводит комплексную работу по улучшению условий ведения бизнеса в ОЭЗ и развитию инфраструктуры площадок", - отметил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, слова которого в четверг приводит пресс-служба ведомства.