Котяков: структура занятости существенно изменится в семи сферах труда за 10 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Структура занятости существенно изменится в ближайшие 10 лет в IT отрасли, в индустрии гостеприимства, развлечений, в науке, строительстве, сфере здравоохранения и социальных услуг, а также в образовании. При этом 70% работающих в этих сферах должны будут пройти повышение квалификации к 2030 году, заявил в четверг министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Евразийском женском форуме.

"Мы четко понимаем, что в горизонте 2030 года изменится структура по занятости, в том числе и в традиционных женских отраслях. Для себя мы выделили 7 отраслей, которые существенно изменятся за 10 лет", - сказал он на сессии "Социальные изменения 2030. Миссия женщин в достижении инклюзивного устойчивого развития".

Министр отметил, что число занятых в IT отрасли, в частности, вырастет на 70% за 10 лет, в сфере гостеприимства - на 35%, развлечений - 30%, в науке - на 27%, строительстве - на 20%, в сфере здравоохранения и социальных услуг - 15%, образования - 7%.

Большинство из этих сфер традиционно являются женскими, добавил Котяков. "С одной стороны, мы понимаем, что вовлеченность женщин в эти сферы будет расти, с другой стороны, мы понимаем, что технологические аспекты, сопровождающие рабочие процессы в этих отраслях, требуют большей квалификации. То есть мы четко понимаем, что в ближайшие 9 лет 70% персонала, которые работают в этих отраслях, будут вынуждено переквалифицироваться, и нам надо будет организовать повышение квалификации", - сказал министр.