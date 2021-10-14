"Россети" отмечают рост числа попыток кибератак на объекты сетевой инфраструктуры

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Непрерывная и комплексная защита становится ключевым требованием для реализации цифровой трансформации электросетевого комплекса в условиях роста киберугроз. Об этом заместитель генерального директора компании Виктор Палагин сообщил в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

"Россети" в рамках цифровой трансформации активно внедряют производственное и технологическое оборудование с функциями локального и дистанционного управления, интерфейсы сетевого взаимодействия, включающие программируемые микроконтроллеры, общесистемное и прикладное программное обеспечение.

Компания реализует пилотные проекты по внедрению цифровых технологий, которые позволяют обеспечить высокий уровень информационной безопасности и устойчивости к кибератакам. Эти проекты предполагают применение технологий с высоким уровнем локализации в России в приоритетном порядке.

"В компаниях группы "Россети" в приоритетном порядке применяется оборудование, построенное на отечественной микропроцессорной элементной базе, российское программное обеспечение, а также базы данных, размещаемые исключительно на территории страны. Кроме этого используются сертифицированные Федеральной службой по техническому и экспортному контролю средства защиты информации", - добавил Палагин.

Отмечается, что в 2021 году в электросетевом комплексе зафиксировано множество попыток совершения кибератак. Предпринимаемые группой компаний "Россети" меры и правильно выстроенные системы защиты не позволили довести до логического завершения ни одну компьютерную атаку в отношении инфраструктуры компании.

"Россети" также укомплектовывают профильные подразделения квалифицированными кадрами и активно занимаются повышением уровня знаний работников по вопросам информационной безопасности.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ.

Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.