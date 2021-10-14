Власти Москвы сообщили о восстановлении ресторанной сферы после ограничений

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сфера общественного питания в Москве восстановилась после ограничений, введенных из-за ситуации с пандемией. Об этом заявила в четверг вице-мэр столицы Наталья Сергунина на церемония вручения звезд "Мишлен" московским ресторанам и их шеф-поварам.

"Мы действительно закрывали. И был период, когда рестораны не могли работать. <...> Но эта отрасль показала, что она устойчивая. И по цифрам, которые мы видим - как [растет] оборот в ресторанах, - действительно, они восстановились", - сказала она, не уточнив конкретных цифр.

По ее словам, у некоторых ресторанов до сих пор наблюдаются определенные сложности, к тому же пандемия еще не закончилась. "Но надеюсь, что появление звезд "Мишлен" у тех или иных ресторанов будет стимулом бороться [за такое признание], работать дальше", - добавила Сергунина.

"Разговор о появлении "Мишлен" в Москве длится очень давно. Мы впервые, по-моему, начали разговаривать об этом где-то с 2012 года, то есть почти 10 лет двигались к этому. За это время гастрономическая отрасль Москвы поменялась колоссально. У нас только количество точек увеличилось в 2,5 раза. Сейчас уже более 15 тыс. объектов общественного питания, это огромная цифра, - сказала она.

Вице-мэр отметила, это не просто цифра, "она концентрирует в себе разнообразные направления, уровень, кошелек, которые могут привлечь как туриста, так и москвича".

"Мы считаем, что "Мишлен" - это награда для наших рестораторов, которые, несмотря на сложности, пандемию, двигались, развивались", - сказала она.

Сергунина отметила, что звезда "Мишлен" "будет путеводной звездой", в первую очередь, для зарубежных туристов

Российская столица стала первым городом в СНГ, отмеченным в знаменитом гиде "Мишлен", что в свою очередь даст дополнительный импульс для развития туристической сферы.