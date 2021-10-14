Очередная британская энергетическая компания разорилась из-за роста цен на газ

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Еще одна британская энергетическая компания обанкротилась из-за резкого роста цен на раз. Об этом говорится в сообщении, распространенным в четверг Управлением рынков газа и электроэнергии (Ofgem) Соединенного Королевства.

"Daligas Limited сообщила сегодня о том, что прекращает торговлю", - информировали в регуляторе, уточнив, что переставшая оказывать услуги компания обслуживала около 9 тыс. клиентов.

Daligas Limited стала уже тринадцатым энергетическим оператором, разорившимся с начала сентября. Менее суток назад об уходе с рынка Соединенного Королевства объявили фирмы Pure Planet и Colorado Energy, суммарно обслуживавшие около 250 тыс. клиентов.

Взлет цен на газ привел к банкротству целого ряда небольших британских энергетических фирм, обслуживавших порядка 2 млн клиентов. Несмотря на то, что установленный Ofgem верхний предел цен на электроэнергию для потребителей был повышен с 1 октября, многие британские энергокомпании продолжают терпеть убытки. Правительство не намерено оказывать им финансовую помощь и, по словам министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенга, ожидает новых банкротств. При этом представители шести крупнейших энергетических фирм страны заявляют, что были хорошо подготовлены к сложившейся на рынке ситуации.

Газ дорожает уже на протяжении нескольких месяцев на фоне низкой заполненности европейских хранилищ и рекордного роста спроса на него в Азии. Так, 6 октября цена на бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. кубометров, установив новый исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза. На открытии торгов 7 октября стоимость газа опускалась ниже $1 тыс. за 1 тыс. кубометров. В четверг цена газа вновь поднялась выше $1 200 за 1 тыс. кубометров.