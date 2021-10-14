Индексы Мосбиржи и РТС в четверг выросли на 0,36-1,12%

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг торговался в хорошем плюсе, отыгрывая повышательный импульс цен на нефть и улучшение внешнего фона. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,36%, до 4259,13 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,12%, до 1875,97 пункта.

Нефтяные котировки поддерживало снижение доллара к основным валютам. Доллар по отношению к рублю на 18:48 мск снизился на 0,45%, до 71,52 рубля, евро - на 0,59%, до 82,88 рубля. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent за день выросла на 0,44% и торгуется в районе $83,7 за баррель.

"Рыночные настроения стали более оптимистичными, несмотря на то, что обнародованные накануне протоколы сентябрьского заседания ФРС подтвердили намерение регулятора начать секвестр программы QE уже в ноябре. Вероятно, темпы сокращения скупки активов ($15 млрд в месяц), обозначенные в документе, видятся инвесторам вполне адекватными", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

В фаворитах спроса сегодня металлурги и энергетики. Акции "Русала" и его крупнейшего акционера "Эн+" подорожали на фоне сильного роста цен на алюминий в последние месяцы. "Также представитель "Русала" заявил об ожидании дефицита на рынке алюминия на уровне более 1,5 млн тонн в этом году против профицита 1,4 млн тонн в прошлом году", - рассказал инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Иван Малина.

"Энергетики дорожают на фоне правительственных комментариев о конкурентных преимуществах отечественных компаний, а металлурги - ввиду оживления спроса на металлы. Акции "ТГК-2" и "Россетей" находятся в лидерах покупок, бумаги последних выиграли и на фоне заключения стратегического партнерства с "Интер РАО". Привилегированные бумаги выросли к 2,37 рубля, но позже откатились к 2,10 рубля", - прокомментировала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Акции "Полюс золота" дорожают на фоне восстановления цены на базовый актив и стремятся к 14 000 рублей. Бумаги покинули свой среднесрочный "боковик" и теперь будут пытаться развернуть тренд вверх, добавила Бодрова.

В минусе оказались акции "ПИКа", которые углубляют падение в сторону 1 200 рублей на корпоративном фоне. Под давлением также оказались бумаги Сбербанка, которые продолжают корректироваться после предыдущей волны роста, также отметила эксперт.

Прогноз на 15 октября

В конце недели покупатели на рынке акций могут сбавить активность. "Фактор пятницы и сохраняющиеся риски (угроза дефолта китайских девелоперов, пандемия коронавируса, инфляционное давление) могут сдерживать биржевых быков", - отметил Александр Бахтин.

Завтрашний день будет ознаменован публикацией индексов деловой активности в производственном секторе (PMI) европейских стран, статистической информации о доходах и расходах американцев в августе и сведений о динамике потребительской инфляции в США. Сезон корпоративных отчетностей за третий квартал в США завтра продолжится публикациями результатов Goldman Sachs, Honeywell, PNC Financial и др.

По ожиданиям "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи 15 октября может формироваться в пределах 4200-4300 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 71,2-72,2 рубля. Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю на завтра составляют 4245-4295 пунктов, 71,20-71,70 рубля и 82,35-83,15 рубля соответственно.