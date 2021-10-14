Церемония вручения звезд "Мишлен" московским ресторанам началась в "Зарядье"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Церемония вручения московским кафе и ресторанам звезд "Мишлен" началась в концертном зале "Зарядье" в Москве, сообщает корр. ТАСС.

На церемонии в концертном зале "Зарядье" собрался цвет гастрономической индустрии Москвы - рестораторы, шеф-повары ведущих ресторанов, эксперты, журналисты, блогеры. Фойе концертного зала оформили тематическими фотозонами, которые сразу стали популярными среди гостей и участников.

Церемонию предваряла пресс-конференция, собравшая российских и зарубежных журналистов, на которой международный директор гидов "Мишлен" Глендаль Пулленек, руководитель Ростуризма Зарина Догузова и заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина поделились своим видением гастрономической сферы в Москве и ее развитием в последние годы.

Москва стала первым городом СНГ, кафе и рестораны которого отмечены звездами и специальными знаками "Мишлен", а Россия - 33-й страной, для городов которой "Мишлен" подготовил свои гастрономические "Красные гиды", которые считаются самыми авторитетными в мире.

Ранее в мэрии Москвы отметили, что присуждение звезд "Мишлен" будет способствовать развитию гастрономического туризма и повышению привлекательности Москвы, усилит конкуренцию между московскими рестораторами и приведет к улучшению качества сервиса и блюд.

О звездах "Мишлен"

Гастрономический гид "Мишлен" выпускается с 1900 года и является одним из самых авторитетных в мире. Для его составления эксперты анонимно посещают рестораны и кафе и составляют о каждом из них подробный отчет, после чего в главном офисе, расположенном в Париже, на основе отчетов составляется рейтинг. Критерии рейтинга держатся в тайне, однако известно, что наиболее значимым из них является качество кухни.

Высшая оценка "Мишлен" - три звезды: считается, что ради такого кафе или ресторана стоит специально приехать в город. Двумя звездами отмечают тех, ради кого стоит отклониться от маршрута, одна звезда гарантирует кухню с высококлассными блюдами. "Мишлен" также может присудить заведению один из знаков, таких как BIB Gourmand ("хорошая еда за приемлемые деньги"), знак с вилкой, ножом и тарелкой ("хорошая еда"), знак с перекрещенными вилкой и ложкой (от одного знака до пяти - от простого ресторана до роскошного), знак клевера (для заведений, выступающих за ответственное потребление).