На реализацию инвестпроектов в СКФО за три года направят более 12 млрд рублей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит более 12 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов "Курортов Северного Кавказа". Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Предоставить в 2021-2023 годах из федерального бюджета бюджетные инвестиции АО "Курорты Северного Кавказа" в качестве взноса РФ в уставной капитал акционерного общества в размере 12,48 млрд рублей. В том числе в 2021 году - 3,59 млрд рублей, в 2022 году - 4,19 млрд рублей и в 2023 году - 4,69 млрд рублей в целях реализации инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Минэкономразвития поручено совместно с КСК обеспечить реализацию предусмотренных распоряжением инвестпроектов. Согласно документу, государственные вливания должны привести к росту частных инвестиций, направленных на реализацию инвестпроектов на Северном Кавказе, в 2021 году до 7,78 млрд рублей, в 2022 - 12,6 млрд рублей, а в 2023 - 15,1 млрд рублей.

В апреле 2021 сообщалось, что, согласно распоряжению правительства России по модернизации структуры институтов развития, были упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус". Их функционал сохранен и передан в объединенный институт развития, который получит новую систему управления и будет функционировать на базе АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК). В июле премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении официального наименования "Российская Федерация" в название акционерного общества по развитию СКФО при переименовании АО "КСК" в АО "Кавказ.РФ".

АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Под управлением компании находятся курорты "Архыз" (Карачаево-Черкесия), "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария).