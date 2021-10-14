МВФ призывает не использовать всестороннее субсидирование при росте цен на энергоресурсы

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Правительствам стран мира не рекомендуется использовать всестороннее субсидирование, затрагивающее все категории населения, а также крупные фирмы, при решении проблемы, связанной с повышением цен на энергоносители. Об этом заявила в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в рамках осенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка (ВБ).

"Стремительный рост спроса на энергоносители привел к росту цен на них. Мы рекомендуем проявлять осмотрительность и не использовать всесторонние программы субсидирования. Мы предпочитаем, чтобы внимание уделялось тем, кто пострадал больше всего - бедным домохозяйствам", - отметила директор-распорядитель фонда.

По ее словам, "как только была введена субсидия, ее очень трудно отменить".

"И мы знаем, что от этих субсидий выигрывают не только бедные и уязвимые слои населения, но и богатые, а также предприятия, которые могут сами платить за свои счета. Заглядывая в будущее, очень важно, чтобы инвестиции - государственные и частные - в расширение масштабов освоения возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности были быстро введены в действие", - подчеркнула Георгиева, добавив, что переход к зеленой экономике может привести к снижению цен на энергоносители.

Выступавшая вместе с ней председатель Международного валютно-финансового комитета (МВФК), министр финансов Швеции Магдалена Андерссон отметила, что высокие цены на энергоносители не должны использоваться в качестве предлога для замедления перехода к зеленой экономике.

"Мы никогда не должны допускать, чтобы цены на энергоносители использовались в качестве аргумента для замедления зеленого перехода. Напротив, мы должны использовать это как аргумент для более амбициозных целей, когда речь идет об инвестициях в возобновляемые источники энергии, как государственных, так и частных, и при этом убедиться, что мы можем поддерживать наиболее уязвимые домохозяйства в наших странах", - заключила председатель комитета, который является руководящим органом МВФ.