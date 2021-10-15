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В наукограде Ячжоу на Хайнане создан район защиты прав интеллектуальной собственности

План развития специального района предусматривает работу по защите прав интеллектуальной собственности в промышленном семеноводстве и технологиях глубоководных исследований

ХАЙКОУ /Китай/, 14 октября. /ТАСС/. Специальный район защиты прав интеллектуальной собственности создан в наукограде залива Ячжоу южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщает информационный ресурс "Санья синьвэньван".

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План развития соответствующего специального района на 2021-2025 годы был принят правительством провинции Хайнань. Прежде всего он предусматривает работу по защите прав интеллектуальной собственности в промышленном семеноводстве и технологиях глубоководных исследований. Властями поставлена задача превратить этот район в образцово-показательный в масштабах всего Китая в плане защиты прав интеллектуальной собственности, в частности, в промышленном семеноводстве.

Соответствующий район будет заниматься такими вопросами, как система управления, внедрение патентов, товарные знаки, авторские права, используемые на товарах географические указания, а также новые виды растений. Планируется создать также целостную систему защиты прав интеллектуальной собственности, включающую в том числе и механизмы разрешения споров.

Наукоград залива Ячжоу играет одну из ведущих ролей в инновационном развитии региона. К концу 2020 года общее количество зарегистрированных в нем компаний составило почти 3,2 тыс.

Технополис залива Ячжоу занимается научно-техническими исследованиями и разработками, а также инновационным производством в сферах финансов, интернет-технологий, космонавтики, медицинского оборудования, сельского хозяйства, глубоководных технологий и других областях.

Данный проект является частью программы властей Китая по созданию порта свободной торговли в провинции Хайнань. Местная администрация утвердила за этим научным кластером статус зоны освоения новых высоких технологий. По плану властей, технополис должен стать первоклассной зоной экономического развития, интегрирующей технологические инновации и промышленное производство.

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