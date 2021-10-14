Компания "Технониколь" вложит 2,7 млрд рублей в модернизацию хабаровского завода "Техно"

ТАСС, 14 октября. Корпорация "Технониколь" инвестирует 2,7 млрд рублей в модернизацию и реконструкцию хабаровского завода "Техно". Работы начнутся в 2022 году, после их завершения мощность предприятия увеличится в два раза и будут улучшены условия труда персонала, сообщает пресс-служба корпорации.

"Компания Технониколь планирует модернизировать хабаровский "Завод Техно" (бывший "Базалит ДВ"). После реконструкции технологические линии будут полностью автоматизированы, а мощность предприятия вырастет в два раза. Замена оборудования позволит повысить качество готовой продукции, улучшить условия труда и увеличить экологическую безопасность производства. Инвестиции в проект оцениваются в 2,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реконструкция завода начнется в 2022 году. В ходе проекта планируют заменить практически все ключевое оборудование. Завершить проект намерены в 2023 году. "Благодаря этому мы сможем не только нарастить объемы выпуска, повысить качество готовой продукции и расширить ее ассортимент, но и увеличить производительность труда в два раза и улучшить условия работы персонала", - цитирует пресс-служба директора завода "Техно" Павел Пашков.

По данным пресс-службы, мощность обновленного предприятия вырастет почти в два раза и составит около 650 тыс. куб. м готовой продукции в год. Также завод начнет выпускать специализированную продукцию, предназначенную для теплоизоляции трубопроводов, воздуховодов, емкостей, резервуаров и оборудования с высоким температурным режимом. Доля производства технической и индустриальной изоляции в общем объеме будет достигать 15-20%.

Кроме того, в процессе модернизации уделят внимание повышению экологической безопасности производства. Планируется, что будет установлена электрическая печь для расплава сырья. Это позволит отказаться от традиционного органического топлива и сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, что снизит воздействие на окружающую среду.

О заводе и корпорации

Сегодня хабаровский завод "Техно" выпускает теплоизоляционные материалы из каменной ваты для утепления фасадов, кровель, полов и перегородок в жилых и общественных зданиях. География поставок хабаровского производства одна из самых протяженных в компании: продукция отгружается потребителям от Санкт-Петербурга до Новой Зеландии и Канады. В России материалы завода используют на стройках 12 регионов: в Амурской, Иркутской и Магаданской областях, Забайкальском, Приморском и Хабаровском крае, в Бурятии и Якутии, Еврейском автономном округе, а также на Камчатке, Сахалине и Чукотке.

Корпорация "Технониколь" - ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов, и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных центров и передовой мировой опыт.

Производственная компания "Технониколь", возглавляемая Сергеем Колесниковым, - это 56 производственных площадок в семи странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Италия, Великобритания, Германия, Польша), 22 представительства в 18 странах мира, 20 Учебных центров, шесть Научных центров, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом. В центрах ведется регулярная разработка и внедрение новых продуктов и решений для строительной отрасли. Продукция компании поставляется в 117 государств. Штаб-квартиры "Технониколь" располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии.