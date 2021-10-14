Власти Москвы надеются, что дефицит бюджета в 2022 году будет покрыт без заимствований

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают, что дефицит бюджета столицы в 2022 году будет покрыт без привлечения заимствований. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в интервью на телеканале ТВЦ.

"Для Москвы 300 млрд дефицита - абсолютная цифра, конечно, впечатляет, но на самом деле это больше дефицит, который носит технический характер. Он покрывается переходящими остатками, дополнительными доходами, экономией при расторговке контрактов и так далее. Так что я очень надеюсь, что этот дефицит будет покрыт без необходимости заимствования денег на рынке", - сказал он.

Собянин добавил, что в условиях пандемии можно было ожидать "провального бюджета" в этом году. "Достаточно серьезный удар был нанесен в 2020 году, в 2021 ожидали еще более худшего сценария, но этого не произошло. По большинству показателей город перевыполнил или перекрыл показатели не только 2020 года, но и бесковидного, благополучного 2019 года", - уточнил он.

По словам мэра, это дает хорошую основу для того, чтобы спокойно планировать дальнейшую работу и уверенно говорить, что, несмотря на пандемию коронавируса, город будет дальше развиваться, и все запланированные программы будут выполняться.