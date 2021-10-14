ОАК готова создать специальную эскадрилью Бе-200 для тушения пожаров по всему миру

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") расширяет производство самолетов Бе-200ЧС для создания специальной эскадрильи по тушению пожаров по всему миру. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ОАК.

"ТАНТК им. Г. М. Бериева (входит в ОАК) способно обеспечить производство необходимого количества самолетов-амфибий Бе-200ЧС", - говорится в сообщении.

По информации корпорации, предприятие расширяет серийное производство с учетом текущих и перспективных заказов. "В частности, на заводе уже строятся два самолета-амфибии Бе-200ЧС по заказу МЧС России", - отметили в ОАК.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать специализированную эскадрилью самолетов-амфибий Бе-200 для тушения природных и техногенных пожаров, в том числе за рубежом в рамках гуманитарных проектов.

Бе-200ЧС - единственный в мире реактивный самолет-амфибия. Он может взять на борт 12 тонн воды. Самолет имеет все необходимые сертификаты и в ходе эксплуатации демонстрирует высокую эффективность в борьбе с лесными и техногенным пожарами в России и за рубежом.