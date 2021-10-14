Роснано: новые мощности ветрогенерации снизят углеродный след в Ульяновской области

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Строительство новых мощностей по ветрогенерации в Ульяновской области снизит углеродный след региона. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Группы "Роснано".

"Перспективы ввода новых объектов ветрогенерации обеспечат снижение углеродного следа и реализацию промышленного потенциала Ульяновской области. Строительство новых энергообъектов по программе поддержки развития возобновляемой энергетики на период 2025-2035 года (ДПМ ВИЭ 2.0) откроет перспективы загрузки завода по производству лопастей компании Vestas, находящегося в регионе", - говорится в сообщении.

Развитие ветроэнергетики в Ульяновской области обсудили на полях Российской энергетической недели - 2021 руководитель инвестиционного дивизиона группы "Роснано" Алишер Каланов, губернатор Ульяновской области Алексей Русских и руководитель Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин.

"В фокусе внимания - новые пилотные проекты группы и продолжение программы локализации компонентов и материалов для ветроэнергетики в Ульяновской области, в том числе по производству пултрузионного (наполненного полимерными волокнами) профиля для лопастей ветрогенераторов", - уточнили в Роснано.

В конце сентября стало известно, что совместный инвестфонд Роснано и "Фортум" стал победителем нового этапа программы поддержки возобновляемой генерации. С 2025 по 2027 годы динамика ввода мощностей новых ветроэнергостанций составит от 430 до 530 МВт в год (суммарно - 1,3-1,6 ГВт). Фонд развития ветроэнергетики, являющийся ключевым игроком отрасли, по итогам прошедшего конкурсного отбора проектов закрепил свое лидерство в сегменте ветроэнергостанций.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы "Роснано" работают 138 предприятий и научно-исследовательских центров в 37 регионах России.