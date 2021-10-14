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Мишустин выступит на стратегической сессии по развитию водородной энергетики

В сессии примут участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу выступит на стратегической сессии по развитию водородной энергетики, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что в сессии примут участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, глава Минприроды Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр энергетики Николай Шульгинов, а также представители крупных энергетических компаний.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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