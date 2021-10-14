Росимущество и руководство "Сириуса" создали группу для решения имущественных вопросов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Глава Росимущества Вадим Яковенко и член Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева создали рабочую группу для составления перечня объектов и участков федеральной собственности, подлежащих передаче органам власти федеральной территории "Сириус" в течение двух недель на основании Федерального закона от 22 декабря 2020 года № 437-ФЗ "О федеральной территории "Сириус". Об этом в четверг сообщает пресс-служба Росимущества.

"Для проведения быстрой и качественной процедуры передачи полномочий подключены лучшие эксперты из центрального аппарата Росимущества", - рассказал Яковенко.

Урегулирование земельных и имущественных вопросов является отправной точкой в работе администрации федеральной территории "Сириус" по вопросам развития социальной инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности. Особое внимание в рамках комплексных проектов управления территорией планируется уделить образованию, работе с резидентами инновационного научно-технологического центра "Сириус", инвесторами, научными коллективами университета "Сириус", говорится в сообщении.

Шмелева также подчеркнула необходимость создавать "эффективный механизм взаимодействия всех ведомств, который устранит комплекс существующих проблем и впоследствии может быть внедрен в других регионах".

О "Сириусе"

Федеральная территория "Сириус" в Краснодарском крае создана в декабре 2020 года. Закон о ее создании, который устанавливает особенности организации публичной власти на территории с особым статусом и ее экономической и иной деятельности, является первым опытом правового регулирования подобных вопросов на территориях, создание которых предусмотрено новыми положениями конституции. Научно-технологический университет "Сириус" - проект фонда "Талант и успех". Он является ключевым звеном инновационной цепочки полного цикла, созданной с использованием объектов олимпийской инфраструктуры. Экосистема "Сириуса" включает образовательный центр "Сириус", университетские ультрасовременные лаборатории, инструменты трансфера технологий и внедренческую инфраструктуру. По плану развития, в десятилетней перспективе в университетском кампусе будут одновременно учиться, жить и работать около восьми тысяч человек: шесть тысяч студентов, до тысячи научно-педагогических работников и столько же обучающихся на программах дополнительного образования.