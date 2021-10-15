В СП заявили, что сводные годовые доклады о госпрограммах необходимо сделать публичными

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Счетная палата (СП) рекомендовала правительству разместить в открытом доступе сводные годовые доклады о государственных программах за 2019 и 2020 годы. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

"Счетная палата предложила правительству разместить в открытом доступе сводные годовые доклады о государственных программах (ГП) за 2019 и 2020 годы, как это предусмотрено нормативными актами. Такую рекомендацию контрольное ведомство дало после проверки исполнения бюджета за прошедший год", - отмечает ведомство.

Счетная палата напомнила, что в сводном годовом докладе содержится глубокий анализ информации о выполнении целевых показателей и расходах на госпрограммы, а также дается оценка их эффективности. Последний раз документы публиковались в октябре 2019 года с данными за 2018 год. Ведомство также рекомендовало правительству использовать существующий механизм повышения эффективности расходов и рассматривать оценку эффективности госпрограмм.

Также Счетная палата рекомендовала Минэкономразвития обеспечить сопоставимость показателей государственных программ и усовершенствовать методику оценки их эффективности. "Предложения по итогам бюджетной проверки получило и Минэкономразвития. В частности, Счетная палата рекомендует повысить качество формирования сводного годового доклада, обеспечить сопоставимость показателей и структурных элементов госпрограмм при их актуализации, а также усовершенствовать методику оценки эффективности ГП", - говорится в материалах Счетной палаты.

Ведомство отмечает, что цели, задачи и показатели госпрограмм необходимо привести в соответствие с актуальными стратегическими документами. Кроме того, существует проблема, связанная с отсутствием фактических показателей при составлении сводного доклада. Она может усугубиться из-за более ранних сроков подготовки и рассмотрения отчета об исполнении федерального бюджета в следующем году.

По данным Счетной палаты, ответственные исполнители госпрограмм разместили на момент проверки на специализированном портале отчеты по 24 из 35 ГП, подлежащих публикации. Из них по 13 госпрограммам информация не в полной мере соответствует данным, представленным ответственными исполнителями на бумажном носителе.