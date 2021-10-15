РКЦ "Прогресс" изготовит восемь ракет для запуска "Глонассов"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Роскосмос и Ракетно-космический центр "Прогресс" заключили контракт, согласно которому будет изготовлено восемь ракет-носителей "Союз-2.1б" для запуска спутников "Глонасс", говорится на сайте госзакупок.

"Головной исполнитель должен изготовить и поставить государственному заказчику восемь ракет-носителей "Союз-2.1б" для запуска космических аппаратов системы ГЛОНАСС", - говорится в техническом задании.

Согласно документам, одна ракета будет изготовлена до 30 сентября 2024 года, еще одна - до 15 ноября 2024 года, также по два "Союза" будут изготовлены до 30 июня, 30 сентября и 15 ноября 2025 года.

Стоимость контракта составляет более 13 млрд рублей.

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) России предназначена для оперативного обеспечения навигационной информацией пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Для покрытия всего земного шара требуются 24 работающих аппарата "Глонасс".