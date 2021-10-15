Мексика подписала с РФПИ договор о расфасовке "Спутника V" на своей территории

МЕХИКО, 15 октября. /ТАСС/. Мексиканская государственная фармацевтическая компания Birmex заключила соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о расфасовке вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской стране. Об этом она сообщила в четверг на своей странице в Twitter .

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"Педро Сентено [глава Birmex] подписал соглашение о сотрудничестве между РФПИ и Birmex, которое устанавливает необходимые механизмы и условия для расфасовки "Спутника V", - говорится в записи. Сентено в Twitter указал, что договор нацелен на то, чтобы выполнить процесс передачи необходимых технологий и данных для производства препарата в латиноамериканской стране.

Глава Birmex вылетел в Москву на переговоры на минувшей неделе. Ранее он заявлял, что в латиноамериканской стране можно будет расфасовывать по 2 млн доз российского препарата ежемесячно. К настоящему времени три пробные партии разлитой в Мексике вакцины "Спутник V" были направлены в Россию.

Разрешение на экстренное использование "Спутника V" для защиты населения от коронавируса мексиканский регулятор выдал в начале февраля, вакцинировать жителей республики им начали в конце того же месяца. К 14 октября страна получила почти 9 млн доз российской вакцины.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард в среду в интервью радиостанции Formula заявил, что власти ожидают скорого одобрения "Спутника V" со стороны Всемирной организации здравоохранения.